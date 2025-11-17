Стало известно, когда в Омске откроется новая милая пекарня

Ранее в Омске уже было два заведения сети.

В Омске готовится к открытию еще одна пекарня сети «Булочка с корицей». Она разместится рядом с остановкой «Старозагородная роща». Вывеска уже установлена, а эскизы будущего интерьера опубликовали в телеграм-канале «Омск-путеводитель».

Помещение оформят в светлых тонах, с комфортными столиками, барной стойкой у окна и детским уголком. В ассортименте сети: свежая выпечка, сытные блюда, пироги, торты и сладкие десерты.

Открытие намечено на конец ноября – начало декабря, однако точная дата пока неизвестна. Ранее сеть уже была представлена двумя заведениями: на территории аграрного университета и на улице 10 лет Октября.