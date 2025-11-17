Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омича через суд заставили платить алименты матери

Женщина добилась ежемесячного содержания.

Жительница Омской области отсудила алименты у своего сына. Исилькульский городской суд обязал мужчину содержать 66-летнюю мать.

Как сообщает пресс-служба омских судов, женщина болеет, не работает и живет на одну пенсию, которой не хватает на лекарства. У нее только один сын, а по закону взрослые дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях. В итоге суд обязал мужчину каждый месяц выделять по 10 тыс. рублей на содержание матери.

– Также было решено индексировать эту сумму в зависимости от изменений прожиточного минимума, – сообщает суд.

Решение пока не вступило в законную силу. Мужчина еще может попытаться его обжаловать.

·Общество

Омича через суд заставили платить алименты матери

Женщина добилась ежемесячного содержания.
GigaChat

Жительница Омской области отсудила алименты у своего сына. Исилькульский городской суд обязал мужчину содержать 66-летнюю мать.

Как сообщает пресс-служба омских судов, женщина болеет, не работает и живет на одну пенсию, которой не хватает на лекарства. У нее только один сын, а по закону взрослые дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях. В итоге суд обязал мужчину каждый месяц выделять по 10 тыс. рублей на содержание матери.

– Также было решено индексировать эту сумму в зависимости от изменений прожиточного минимума, – сообщает суд.

Решение пока не вступило в законную силу. Мужчина еще может попытаться его обжаловать.