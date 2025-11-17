Стало известно, сколько лет омским микроавтобусам

На данный в городе момент их достаточно.

omskinform.ru

В департаменте транспорта Омска рассказали о текущей ситуации с микроавтобусами в городе. Сообщается, что на данный момент транспорта достаточно, в частности, омичей обсуживают автобусы модели «Луидор». Большинство из них принадлежит частным перевозчикам, которые несут ответственность за их техническое состояние.

Однако в городе существуют два муниципальных маршрута, обслуживаемых исключительно малыми автобусами: № 55 (ДК Лобкова – мкр-н Булатово) и № 98 (ул. Малунцева – ул. Студенческая). Выбор такого типа транспорта на этих маршрутах обусловлен низким пассажиропотоком. Как уточнили в дептрансе, за период с января по октябрь 2025 года автобус № 55 перевез 2167,3 тыс. пассажиров, тогда как маршрут № 98 обслужил 14,9 тыс. пассажиров, сообщает «Город55».

Масштабная закупка микроавтобусов «Луидор» для Омска проводилась в 2018 году, когда ПП № 8 приобрело 100 таких транспортных средств. То есть этим автобусам около семи лет.