Омич помог иностранцу нелегально мигрировать в Россию

В Омской области завершено уголовное дело, связанное с организацией незаконной миграции. Шербакульский районный суд вынес приговор 58-летнему жителю Омска, признав его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, 21 января 2021 года обвиняемый, получив денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей от неустановленного лица, оказал содействие уроженцу одной из соседних республик в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. У иностранца отсутствовало официальное разрешение на въезд в страну.

Мужчина частично признал свою вину в совершении данного преступления. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, в доход государства были конфискованы незаконно полученные денежные средства в размере 30 тыс. рублей, а также мобильный телефон, который использовался для связи с иностранцем.