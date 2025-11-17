В одном из крупнейших районов Омской области оказалось двое глав

Один чиновник стал и.о. главы района, другой возглавил муниципальный округ.

телеграм-канал Виталия Хоценко

В Крутинском районе Омской области сложилось бюрократическое двоевластие. 7 ноября досрочно ушел в отставку в связи с выходом на пенсию 73-летний Василий Киселев, руководивший районом с 1996 года и успевший поработать со всеми губернаторами Омской области.

Новым главой муниципального округа Крутинский район в тот же день был избран Александр Иванов, до этого руководивший Новокарасукским сельским поселением. За него проголосовали депутаты Совета района.

При этом, согласно сервису «Руспрофиль», исполняющим обязанности главы Крутинского района Андраник Хачатрян. Ранее он возглавлял управление сельского хозяйства в администрации района. Перед уходом в отставку Киселев повысил Хачатряна до первого заместителя главы.

Коллизия вызвана идущей в Омской области муниципальной реформой. Вместо 32 муниципальных районов на территории области появится аналогичное количество муниципальных округов. Александр Иванов будет руководить «новым» муниципальным округом, Андраник Хачатрян в качестве и.о. главы возглавил «старую» районную администрацию, что вызвано юридической необходимостью. Спустя некоторое время райадминистрацию будет ликвидирована как юридическое лицо.