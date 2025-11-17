Омск-Информ
Омскую ЦРБ возглавила травматолог с большим стажем

Министр Дмитрий Маркелов представил ее коллективу.

С сегодняшнего дня, 17 ноября, Москаленскую центральную районную больницу возглавила новый руководитель – Екатерина Тилелюева. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения Омской области. Министр Дмитрий Маркелов официально представил нового главного врача коллективу медучреждения.

Екатерина Сергеевна имеет обширный опыт в медицинской сфере. Она работает врачом-травматологом с 2009 года. До своего назначения на руководящую должность в ЦРБ она была заведующей районной поликлиникой.

Минздрав Омской области

