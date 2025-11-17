Омск-Информ
·Общество

Шелест сообщил о продолжении очистки тротуаров и остановок в Омске

Мэрия Омска намерена решить проблему с гололедом в кратчайшие сроки

Специалисты городских служб в круглосуточном режиме продолжают очищать пешеходные зоны, тротуары и остановки от наледи, а также обрабатывать территории общего пользования песко-соляной смесью.

Работы по приведению уличной сети в порядок идут без перерывов. По информации, опубликованной Сергеем Шелестом, в выходные бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства работали на улицах Волгоградская, Кондратюка, Лукашевича, 1-я Трамвайная, Масленникова, Кирова, 22 Апреля, Гагарина, 10 лет Октября, Долгирева и других.

– К выполнению задач в круглосуточном режиме привлечено 232 сотрудника и 211 единиц специализированной техники, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Сегодня сотрудники вышли на новые участки – 60 лет Победы, Транссибирскую, Суворова, Лобкова, Труда, Шаумяна, Серова, Красный Путь, Интернациональную, Любинский проспект и ряд других улиц.

