Омичам рассказали об особенностях выплат пенсий в декабре

Из-за длительных выходных и новогодних праздников график перечисления пенсионных выплат меняется. В 2026 году в России нерабочими считаются 12 дней, что предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2025 года № 1466. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков напомнил об этом, предупредив россиян о традиционном досрочном зачислении январской пенсии в декабре.

– Пенсионеры, которым приходит пенсия с 1 по 11 числа, получат январскую выплату в конце декабря, – сказал он.

Двойные выплаты за декабрь и январь получат только те пенсионеры, которые обычно получают пенсию в начале месяца на карту «Мир». Для остальных категорий получателей сохранится стандартный график перечислений. У «Почты России» выходных не будет, она начнет работу уже 3 января, поэтому пенсию на дом принесут по графику.

Добавим, что с Нового года повысят страховые пенсии на 7,6 %. Социальные и государственные поднимут с 1 апреля и 1 октября в зависимости от категории получателя. «Омск-информ» писал об этом подробнее.

Уточнить дату получения пенсии можно по телефону горячей линии СФР 8 (800) 302-73-73.