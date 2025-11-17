В новогодние праздники из Омска добавят рейсы в Москву, Петербург и Сочи

Авиакомпания «Северный ветер» возвращается на маршрут после нескольких лет перерыва.

пресс-служба Омского аэропорта

Омский аэропорт сегодня опубликовал обновленное сезонное расписание. В нем появились несколько разовых рейсов в Москву и обратно, которые будет выполнять авиакомпания «Северный ветер», не летавшая в столицу несколько лет.

Рейсы запланированы на 26, 29 и 31 декабря, а также на 4, 6, 9 и 11 января. Некоторые вылеты пройдут вечером и ночью – время, нетипичное для московских направлений.

Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе аэропорта, увеличение числа рейсов из регионов в Москву и Санкт-Петербург – традиционная практика в праздничный период.

– Авиакомпания Nordwind заявила дополнительные рейсы в Шереметьево, Санкт-Петербург и Сочи на этот период, – добавили в пресс-службе.

Рейсы в Санкт-Петербург запланированы на 16, 23, 29 и 30 декабря, а также на 6, 9 и 13 января. В Сочи же отправиться можно 30 декабря и 7 января.

Отметим, что в новогоднюю ночь и 1–2 января рейсы из Омска обычно отменяются из-за снижения пассажирского потока.