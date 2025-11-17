Омский регоператор «Магнит» вошел в шорт-лист «Зеленой премии – 2025»

Подведение итогов и церемония награждения победителей премии запланированы в двадцатых числах декабря 2025 года.

Марина Прожога

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Омской области – ООО «Магнит» вошел в шорт-лист юбилейной экологической премии «Зеленая премия – 2025» (организатор – Российский экологический оператор) в номинации «Инициативы отраслевых компаний». Программа конкурса охватывает 11 направлений, а призовой фонд в этом году составляет 9,75 млн руб.

Проект «Экошкола» от ООО «Магнит» ориентирован на школьников и детские сады Омской области: организации образовательных учреждений соревнуются в сборе вторсырья под экоформатом. По данным регионального оператора, только за шесть месяцев дети собрали более 200 тонн вторичных ресурсов.

Подведение итогов и церемония награждения победителей премии запланированы в двадцатых числах декабря 2025 года.

ООО «Магнит» отмечает, что участие в таких конкурсах помогает не только повышать экологическую грамотность молодого поколения, но и усиливать практику устойчивого обращения с отходами в регионе.