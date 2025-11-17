Омичи перечислили рекордные 90 миллиардов рублей налогов

За десять месяцев 2025 года поступления выросли на 12,5 %.

omskinform.ru

Налогоплательщики Омской области за первые десять месяцев 2025 года направили во внебюджетные фонды 90,8 миллиарда рублей страховых взносов – на 10,1 миллиарда больше, чем за тот же период прошлого года. Такой рост свидетельствует о стабильной поддержке региональных социальных программ.

На обязательное пенсионное страхование поступило 66,5 миллиарда рублей, что на 12,4 % (7,3 миллиарда) больше, чем в прошлом году. В Фонд обязательного медицинского страхования перечислено 16,6 миллиарда рублей, рост составил 12,9 % (1,9 миллиарда). На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступило 7,7 миллиарда рублей, увеличившись на 13 % (894 миллиона).

Благодаря росту поступлений все три фонда продолжают обеспечивать стабильное финансирование пенсий, медицинской помощи и социальных выплат для жителей региона.