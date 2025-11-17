Омичи столкнулись с массовым сбоем популярного банка

У пользователей не работало мобильное приложение и личный кабинет.

Сегодня, 17 ноября, омичи столкнулись с массовым сбоем в работе Сбербанка. Сервис Downdetector зафиксировал резкое увеличение обращений с жалобами на перебои начиная с 9 утра.

Пик обращений пришелся на 10:00. Количество жалоб достигло 1372. Пользователи отмечали сбои в работе онлайн-банка, приложения и личного кабинета.

Помимо Омской области, перебои наблюдались в Магаданской, Сахалинской областях, Республике Алтай и Хабаровском и Приморском крае. Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, неполадки были устранены.