В Омском районе открыли первый полицейский класс

Проект направлен на патриотическое воспитание, профориентацию и подготовку будущих кадров МВД.

Пресс-служба Омского района

В Розовской школе Омского района состоялось торжественное открытие первого полицейского класса. В последние годы такие профильные направления появляются во многих российских школах при поддержке МВД и региональных органов образования. Проект ориентирован на патриотическое воспитание, профессиональную ориентацию и формирование кадрового резерва для правоохранительных органов.

Профильные классы решают сразу несколько задач: формируют у подростков чувство ответственности и уважения к закону, знакомят с профессией, помогают определиться с будущей карьерой, повышают уровень правовой культуры и готовят мотивированных абитуриентов для ведомственных вузов МВД.

На мероприятии присутствовали почетные гости: начальник ОПДН, майор полиции Наталья Скибицкая, заместитель начальника ОМВД майор полиции Алексей Шевчун, а также заместитель директора Ресурсного центра информатизации и цифрового обеспечения в сфере образования Елена Шибалова.

Директор школы Галина Ридель вместе с приглашенными гостями пожелала ребятам успехов, после чего учащиеся представили свою группу правоохранительной направленности и произнесли клятву верности Отчизне. Куратор группы Екатерина Смирнова также обратилась к школьникам, поддержав их выбор.

В завершение церемонии учащимся вручили удостоверения.