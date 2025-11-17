Омич пытался «отмазаться» после того, как избил прохожего и натравил на него пса

Суд оставил приговор без изменений.

Stable Diffusion

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защиты на приговор Ленинского районного суда Омска. 36-летний гражданин Узбекистана был признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение группой лиц тяжкого вреда здоровью человека).

Суд установил, что ночью 9 июля 2023 года на территории СНТ «Путеец-2» осужденный разозлился на незнакомца, который зашел на его дачу с просьбой вызвать такси, и нанес ему множественные удары ногой и деревянной палкой по голове и телу. К нападению присоединился иностранный работник, трудившийся у осужденного.

Чтобы спастись, мужчина попытался убежать, но хозяин участка натравил на него собаку, которая укусила потерпевшего не менее 20 раз. В результате прохожий получил множественные травмы, включая перелом костей черепа, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Осужденный частично признал вину, объяснив свои действия защитой домовладения от возможной кражи.

Суд первой инстанции приговорил его к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и обязал выплатить потерпевшему около 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Омский областной суд оставил приговор без изменений, признав его законным.