В Омске неожиданно стали популярны микроквартиры

В крупных российских городах предложение, наоборот, снизилось.

В то время как в большинстве крупных российских городов наблюдается сокращение предложения малометражных студий (на 8,6 %), Омск демонстрирует положительную динамику. За последние полгода доля микроквартир в общем объеме экспозиции застройщиков в Омске, напротив, выросла, сообщают «Известия».

В середине 2024 года в России начал наблюдаться тренд на снижение объема строительства малометражного жилья, поскольку в столице ввели ограничение на строительство квартир площадью меньше 28 кв. м. В первой половине 2025 года аналогичное правило распространилось и на Московскую область, а остальные регионы заявили о намерении вскоре присоединиться к этому решению.

Среди российских мегаполисов, где зафиксировано наибольшее сокращение доли микростудий, оказались Нижний Новгород, Москва, Уфа и Ростов-на-Дону. В то же время в Омске, а также в Казани, Челябинске и Волгограде, девелоперы активно увеличивают объемы строительства малогабаритного жилья.