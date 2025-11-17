Хоценко отметил расширение экспорта агропродукции Омской области

Омская область увеличивает экспорт агропродукции: с начала 2025 года поставки превысили 254 млн долларов, а география продаж выросла до 43 стран мира.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

С начала года аграрии региона укрепляют позиции на мировом рынке, выходя как на традиционные направления, так и на новые площадки. По словам Виталия Хоценко, развитие внешних поставок остается одним из приоритетов для региональной экономики.

– Расширение экспортной географии и увеличение доли переработанных товаров – ключевые задачи, от решения которых зависит устойчивость экономики и благополучие сельских территорий Омской области, – подчеркнул губернатор.

Омская продукция востребована далеко за пределами России, а производители активно осваивают зарубежные рынки, расширяя ассортимент и увеличивая объемы поставок. Это подтверждает конкурентоспособность и высокое качество товаров региона.

Более 80 % экспорта составляют зерновые, зернобобовые и масличные культуры, растительные масла, а также продукты переработки – хлебобулочная и кондитерская продукция, шоколад, напитки.

С начала 2025 года омские товары отправлялись в 43 страны. Помимо постоянных партнеров – Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана, появились новые направления. Впервые пшеница поставлена в Того, зернобобовые – в Иорданию, а ряд других товаров – в Колумбию.

Отдельное внимание уделено развитию экспорта готовой продукции: кондитерских и колбасных изделий, шоколада, масложировой, молочной и мукомольно-крупяной продукции, напитков. Это направление позволит наращивать добавленную стоимость и создавать новые рабочие места в перерабатывающем секторе.

Реализация экспортных проектов укрепит экономику региона и обеспечит дальнейшее развитие сельских территорий.