Шелест открыл новый участковый пункт полиции в Советском округе

Объект закрывает потребности крупной территории, где живут более 11 тысяч человек, включая свыше двух тысяч детей.

Сергей Сапоцкий

Накануне Дня участковых уполномоченных Сергей Шелест вместе с начальником УМВД России по Омской области генерал-майором полиции Вадимом Болотовым представили новый участковый пункт полиции в Советском округе на улице Бородина. На открытии также присутствовали руководители городских подразделений УМВД, общественники, депутат горсовета Дмитрий Сахань и местные жители.

Площадь обслуживаемой территории составляет 7,3 кв. км. Здесь расположено 115 многоквартирных домов и частный сектор, где проживает 11 126 человек, в том числе 2067 несовершеннолетних.

Вопрос о создании пункта оставался нерешенным пять лет. В 2025 году за счет городского бюджета был установлен модульный объект с полноценными инженерными коммуникациями. Его стоимость составила 5,6 млн рублей. Об этом мэр города Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале.

Это уже третий модульный участковый пункт с 2021 года. Ранее такие объекты появились в микрорайонах Рябиновка и Прибрежный.