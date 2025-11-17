Каждый второй омич хочет работать по четырехдневке

Наибольший интерес к идее дополнительного выходного проявили женщины.

О желании снизить продолжительность рабочей недели на один день заявили 48 % экономически активных россиян. Против подобной реформы высказались 19 % жителей страны, сообщает сервис SuperJob.

Переход на четырехдневную рабочую неделю поддержали 48 % россиян, при этом наибольший интерес к этой идее проявили женщины: за нововведение проголосовало 54 % респонденток (против 41 % мужчин). Чаще всего дополнительный выходной поддержали молодые респонденты возрастом до 35 лет – 58 %. Среди опрошенных в возрастной группе от 35 до 45 лет энтузиазм оказался слабее – за высказались 49 %. Уровень поддержки среди респондентов старше 45 лет оказался самым низким – всего 37 %.

Однако руководители и владельцы предприятий настроены негативно: абсолютное большинство компаний (85 %) отвергли саму возможность обсуждения перехода на четырехдневную рабочую неделю. Лишь единицы работодателей рассматривали подобную возможность всерьез: 1 % считают сокращенную неделю приемлемой, 4 % – абсолютно неприемлемой.

Напомним, что обсуждения возможности введения в России четырехдневной рабочей недели власти уже «зарубили на корню».