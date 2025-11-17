Омск-Информ
·Общество

Омская область «упала» в рейтинге здорового населения

Лидерами рейтинга стали регионы Кавказа.

Омская область опустилась на 39-е место в рейтинге регионов России по уровню приверженности населения к здоровому образу жизни. Согласно данным аналитиков «РИА Новости», регион набрал 65,5 балла. Отметим, что год назад регион занимал 31-е место.

Первое место заняли Республика Дагестан (96,7 балла), Чеченская Республика (91,9 балла) и Республика Ингушетия (86,9 балла). Замыкают список Магаданская область (33,3 балла), Еврейская автономная область (29,8 балла) и Камчатский край (28,9 балла).

Рейтинг составляется на основе анализа семи критериев, включая долю населения, занимающегося физкультурой и спортом, потребление табака, продажу алкоголя, количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также долю работников, занятых в условиях повышенного риска.

