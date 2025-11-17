Омский бизнес решил создать в городе бесплатные парковки

Самая большая площадка для авто будет вмещать 62 машины.

omskinform.ru

В Омске создадут четыре бесплатные парковки. Соответствующие документы подготовил департамент городского хозяйства Омска. Приказы опубликованы на официальном сайте администрации Омска.

Наибольшая из них будет создана на левобережной окраине Омска, вблизи здания по адресу: улица 2-я Солнечная, 35/1. Согласно документам, парковка будет вмещать до 62 автомобилей. Решение принято на основании заявления ООО «Завод «Нефтехим».

В Советском округе, рядом с домами № 12 на улице Тюленина и № 19 на улице Заозерной, появится еще одна парковка на 13 мест. Основанием для ее создания стало заявление индивидуального предпринимателя.

Небольшую парковку на 7 мест создадут в Октябрьском округе, в границах улиц Ермака и Бульварной. Также в Кировском округе, на Авиационном переулке, оборудуют парковку на 4 места.

Однако срок реализации проектов не уточняется.