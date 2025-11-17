Врач назвала «убивающие» сердце продукты

Специалист советует умерить аппетит.

Кардиолог Анастасия Малай из «СМ-Клиника» назвала самые вредные для сердца продукты, подчеркнув, что здоровый образ жизни и правильное питание являются ключевыми факторами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач предупредила, что избыток соли в рационе может негативно сказаться на здоровье сердца.

– Соль – условно полезный продукт. В небольшом количестве она необходима, но ее избыток приводит к задержке жидкости, повышению давления и отекам. Стоит помнить, что около 80 процентов соли мы получаем не из солонки, а из готовых продуктов: хлеба, колбасы, соусов, консервов, полуфабрикатов и даже печенья, – рассказала Малай в беседе с «Лентой.ру».

Не менее опасным является чрезмерное потребление сахара, который присутствует не только в сладостях, но и в молочных напитках, хлопьях быстрого приготовления и фруктовых йогуртах. Повышенное содержание сахара нарушает метаболизм, способствует ожирению и ослабляет сердечную мышцу, приводя к дефициту витамина B1 (тиамин).

Малай также призвала умеренно употреблять переработанные мясные продукты, такие как колбаса, сосиски и готовые полуфабрикаты, так как они содержат консерванты, ароматизаторы и стабилизаторы, негативно воздействующие на сердечно-сосудистую систему.

Кардиолог также напомнила о вреде трансжиров, присутствующих в маргарине, спредах, фастфуде, кондитерских изделиях и снеках.