Синоптики предупредили омичей о дождях и холодах

В некоторых районах температура упадет до –15°C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 17 ноября, в Омске и регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Днем температура воздуха установится в районе –2…+3 °C, а местами температура опустится до –3…–8 °C. Также местами ожидаются осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах синоптики предсказали гололедно-изморозевые отложения и полноценный гололед на дорогах. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на вторник, 18 ноября, температура установится в районе –5…–10 °C, местами похолодает до –15°C. Существенных осадков не ожидается. Местами возможны туман, изморозь и гололед на дорогах. Ветер изменит направление на западное и юго-западное с ослаблением до 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти.