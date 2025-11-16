На СВО погиб уроженец Омской области

Ему было 32 года.

Сегодня, 16 ноября, стало известно о гибели уроженца Омской области Никиты Саматова в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в официальной группе администрации Холмского муниципального округа Новгородской области во «ВКонтакте».

Никита Анатольевич родился 16 мая 1993 года в селе Сыропятском Омской области, а в 1998 году его семья переехала в город Холм. После окончания 9 классов Холмской средней школы он продолжил обучение в Холмском ПТУ.

После получения образования Никита Саматов проходил срочную службу в 21-й отдельной бригаде оперативного назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации в Москве.

В апреле 2025 года Никита Анатольевич принял решение заключить контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции, чтобы встать на защиту Отечества. 7 октября при выполнении воинского долга Саматов погиб.

Прощание с погибшим состоится завтра, 17 ноября, в 11:00 в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Захоронение пройдет в 12:00 на аллее Героев Тихвинского кладбища в городе Холме.