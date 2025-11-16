Омичам рассказали, как вернуть деньги за холодные батареи

Жители региона имеют право на перерасчет за низкую температуру в доме.

omskinform.ru

Омичи, как и жители других регионов, имеют законное право потребовать перерасчета платы за отопление, если в их квартирах или подъездах температура не соответствует установленным нормам. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий подчеркнул, что для получения перерасчета необходимо официально зафиксировать факт несоответствия температуры нормативам документом.

– Если температура не соответствует, есть норма перерасчета, она достаточно существенна, когда мы рассчитываем за каждый час, – приводит слова Колунова ТАСС.

Согласно действующим нормам, температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже 18 градусов Цельсия. В подъездах минимально допустимая температура составляет 16 градусов.

Сергей Колунов также напомнил о сроках устранения неисправностей, связанных с системой отопления. Большинство проблем должны быть решены в среднем за один день. В более сложных случаях этот срок может быть продлен до одной недели.