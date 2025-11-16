В Омске задержится плюсовая температура, но есть нюанс

Ночи будут холодными.

В ближайшие дни Омскую область ожидает непростая погодная ситуация. Несмотря на небольшое повышение температуры днем, сохранится высокая опасность гололедицы и туманов.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, понедельник, 17 ноября, принесет с собой дневную температуру в пределах –2…+3 °C. Однако уже во вторник и среду ночи ожидаются достаточно холодными, с показателями до –15° C. Днем в эти дни воздух также будет прогреваться до небольших положительных значений.

Одной из главных опасностей на протяжении почти всей недели будет гололедица на дорогах. В дополнение к этому по ночам и утрам синоптики прогнозируют туман и изморозь.