В Омске расширили «белый список» сайтов, работающих без интернета

Минцифры России расширило список интернет-сервисов и сайтов, которые будут доступны пользователям даже в условиях ограничений мобильного интернета.
Обновленный «белый список» теперь включает в себя:
- сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
- Почту России;
- Альфа-Банк;
- государственную систему цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
- СМИ: «Комсомольская правда», РИА «Новости», РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler;
- РЖД и туристический портал Туту.ру;
- навигатор 2ГИС;
- такси «Максим»;
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
– Эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки, – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что ранее Минцифры России разработало федеральный «белый список» платформ, которые остаются доступными во время перебоев с интернетом. Сначала в него вошли соцсети, маркетплейсы, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи, навигаторы и такси, а позже добавились СМИ, банки и аптеки.