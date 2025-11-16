Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске расширили «белый список» сайтов, работающих без интернета

Операторы связи уже внедрили необходимые настройки.

Минцифры России расширило список интернет-сервисов и сайтов, которые будут доступны пользователям даже в условиях ограничений мобильного интернета.

Обновленный «белый список» теперь включает в себя:

  • сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
  • Почту России;
  • Альфа-Банк;
  • государственную систему цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
  • СМИ: «Комсомольская правда», РИА «Новости», РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler;
  • РЖД и туристический портал Туту.ру;
  • навигатор 2ГИС;
  • такси «Максим»;
  • сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

– Эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее Минцифры России разработало федеральный «белый список» платформ, которые остаются доступными во время перебоев с интернетом. Сначала в него вошли соцсети, маркетплейсы, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи, навигаторы и такси, а позже добавились СМИ, банки и аптеки.

·Общество

В Омске расширили «белый список» сайтов, работающих без интернета

Операторы связи уже внедрили необходимые настройки.
GigaChat

Минцифры России расширило список интернет-сервисов и сайтов, которые будут доступны пользователям даже в условиях ограничений мобильного интернета.

Обновленный «белый список» теперь включает в себя:

  • сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
  • Почту России;
  • Альфа-Банк;
  • государственную систему цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
  • СМИ: «Комсомольская правда», РИА «Новости», РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler;
  • РЖД и туристический портал Туту.ру;
  • навигатор 2ГИС;
  • такси «Максим»;
  • сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

– Эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее Минцифры России разработало федеральный «белый список» платформ, которые остаются доступными во время перебоев с интернетом. Сначала в него вошли соцсети, маркетплейсы, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи, навигаторы и такси, а позже добавились СМИ, банки и аптеки.