«Омичка» уступила московскому «Динамо» после драматичного тай-брейка

В домашнем матче суперлиги «Омичка» уступила «Динамо» в напряженной пятисетовой игре. Омская команда вела по ходу встречи, но не смогла удержать преимущество во второй партии и на тай-брейке.

ВК «Омичка»

По итогам семи туров «Омичка» и «Динамо» шли рядом в таблице, что предвещало равную и яркую игру. Матч оправдал ожидания: омички уверенно взяли стартовый сет со счётом 25:19 и контролировали ход второй партии – 17:11. Однако после серии ошибок игра хозяек разладилась, чем москвички быстро воспользовались. Гостьям удалось вернуться в игру, довести сет до «больше-меньше» и вырвать его – 24:26.

Третий отрезок складывался для омской команды крайне неудачно – 13:25. Но в четвертой партии хозяйки вновь проявили характер. У Анастасии Азановой и Мадэлин Гильен открылось второе дыхание, активно включилась Вера Церковная. «Омичка» выдержала концовку и сравняла счет по партиям – 25:23.

Исход встречи решился на тай-брейке. Начало было равным, но затем «Динамо» сумело оторваться. Омички боролись до последнего, однако гости удержали преимущество – 8:15 в сете и 2:3 в матче.

– В концовке нам не хватило чистоты своей игры, – отметил главный тренер «Омички» Александр Кошкин. – Можно было сыграть лучше. Особенно обидно за вторую партию. Если бы мы дожали соперника, все сложилось бы по-другому. Видимо, сами чуть-чуть испугались, что можем выиграть у Москвы. Но сегодня соперник позволял играть и побеждать. Грустно, что мы сами не воспользовались этим шансом.

Следующий матч «Омичка» сыграет на выезде в Казани против местного «Динамо-Ак Барса».