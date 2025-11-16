Омичам рассказали, где можно будет увидеть звездопад

Несмотря на то что потоки слабые, понаблюдать за ними можно будет за городом.

Стало известно, смогут ли омичи увидеть пик метеорного потока Леониды в ночь с 16 на 17 ноября. Как сообщил руководитель Омского планетария Владимир Крупко, интенсивность звездопада будет невысокой – ожидается всего 15–20 метеоров в час.

По словам астронома, такая активность в сочетании с городской засветкой сделает наблюдение за потоком практически невозможным.

– Это небольшой поток, максимум 20 метеоров в час. Для города это практически ничто, но несколько метеоров можно будет заметить за городом, – приводит слова Крупко «НГС55».

Аналогичная ситуация сложится и с другими ноябрьскими метеорными потоками: Альфа-Моноцеротидами (21–22 ноября) и Ноябрьскими Орионами (27–28 ноября).

– Это слабые потоки, они того не стоят. Даже за городом наблюдатель может увидеть в лучшем случае один метеор за пять-десять минут, – добавил эксперт.

Вместо ожидаемого звездопада астроном рекомендует обратить внимание на комету Lemmon, которая в настоящее время видна в вечернем небе.

– Комета Lemmon некоторое время будет доступна для наблюдений за городом. Она достаточно яркая, ее отлично видно в бинокль. Смотрите сразу после наступления темноты – потом она быстро уходит за горизонт, – посоветовал Крупко.

Эксперт подчеркнул, что наблюдение за этой кометой представляет собой уникальную возможность, поскольку она вернется к Земле лишь через 1350 лет.