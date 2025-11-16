Омск-Информ
Омичам рассказали, где можно будет увидеть звездопад

Несмотря на то что потоки слабые, понаблюдать за ними можно будет за городом.

Стало известно, смогут ли омичи увидеть пик метеорного потока Леониды в ночь с 16 на 17 ноября. Как сообщил руководитель Омского планетария Владимир Крупко, интенсивность звездопада будет невысокой – ожидается всего 15–20 метеоров в час.

По словам астронома, такая активность в сочетании с городской засветкой сделает наблюдение за потоком практически невозможным.

– Это небольшой поток, максимум 20 метеоров в час. Для города это практически ничто, но несколько метеоров можно будет заметить за городом, – приводит слова Крупко «НГС55».

Аналогичная ситуация сложится и с другими ноябрьскими метеорными потоками: Альфа-Моноцеротидами (21–22 ноября) и Ноябрьскими Орионами (27–28 ноября).

– Это слабые потоки, они того не стоят. Даже за городом наблюдатель может увидеть в лучшем случае один метеор за пять-десять минут, – добавил эксперт.

Вместо ожидаемого звездопада астроном рекомендует обратить внимание на комету Lemmon, которая в настоящее время видна в вечернем небе.

– Комета Lemmon некоторое время будет доступна для наблюдений за городом. Она достаточно яркая, ее отлично видно в бинокль. Смотрите сразу после наступления темноты – потом она быстро уходит за горизонт, – посоветовал Крупко.

Эксперт подчеркнул, что наблюдение за этой кометой представляет собой уникальную возможность, поскольку она вернется к Земле лишь через 1350 лет.

