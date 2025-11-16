В Омске школьник отправил фамильные драгоценности мошенникам

Аферисты запугали мальчика уголовной ответственностью и убедили показать ценные вещи по видеосвязи.

В Омске благодаря своевременной реакции отца удалось предотвратить крупную кражу, совершенную мошенниками, которые обманули 13-летнего подростка. Школьник пытался отправить посылку с дорогостоящими часами и ювелирными украшениями.

По сообщению мужчины, поступившему в омскую полицию, из дома пропали несколько наручных часов и ювелирных украшений. В ходе разбирательства выяснилось, что к исчезновению ценностей причастен его 13-летний сын, который стал жертвой мошеннической схемы.

Сначала подростку позвонил неизвестный, представившийся заместителем директора школы. Под предлогом внесения изменений в базу данных учеников он запросил у мальчика код из СМС для подтверждения. Далее с юным омичом связался якобы специалист «Госуслуг» и сообщил о подозрительной активности в личном кабинете.

После этого для правдоподобности школьнику позвонили «специалист Росфинмониторинга» и «сотрудник ФСБ». Злоумышленники заявили подростку, что денежные средства семьи переводятся на Украину и за это предусмотрена уголовная ответственность.

Под давлением мошенники убедили мальчика по видеосвязи показать им хранящиеся дома ценные вещи. После этого они заставили его сложить в коробку пять наручных часов, четыре золотых кольца и две пары серег, а затем отправить посылку через транспортную компанию.

К счастью, отец мальчика обнаружил пропажу и быстро сориентировался. Он успел прибыть в офис службы доставки грузов и отменить отправку посылки. Сейчас по факту произошедшего ведется следствие.