В Омске построили цех по производству масел

Департамент архитектуры Омска выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска

В Советском округе Омска ввели в эксплуатацию новый производственный цех, специализирующийся на выпуске смазочных масел и присадок. Разрешение на ввод объекта, расположенного на территории особой экономической зоны «Авангард», выдал департамент архитектуры Омска.

Предприятие, построенное по плану-графику проекта «Организация производства смазочно-охлаждающих жидкостей», является двухэтажным капитальным зданием площадью более 1200 кв. м. Строительный объем объекта составляет 8 820 куб. м, а его производственная мощность – 150 тонн готовой продукции.

В новом цехе, построенном ООО «Омский завод масел и СОЖ», планируется наладить производство и хранение смазочных масел и присадок.