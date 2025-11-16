Омск-Информ
·Происшествия

В Омске на трамвайных путях дотла сгорел автомобиль

Пожар случился рано утром.

Вчера утром, 15 ноября, на улице Богдана Хмельницкого в Омске произошел пожар, в результате которого полностью сгорел автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 06:29 утра.

Огонь оперативно ликвидировали четыре сотрудника МЧС России, использовавшие одну единицу специальной техники. Пожар ликвидировали в 06:36 утра.

Судя по кадрам с места происшествия, инцидент произошел неподалеку от дома по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 224. Рядом с местом, где стоял автомобиль, находится трамвайная остановка «ПО Полет».

Сейчас дознаватели ведомства выясняют причины возгорания.

