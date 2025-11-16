Омск-Информ
·Общество

Тревожная статистика: в Омской области рождаются дети с серьезной патологией

Чаще всего малыши рождаются с пороками сердца и сосудов.

В Омской области в прошлом году зафиксировано 365 случаев рождения детей с врожденными патологиями. Наиболее распространенной проблемой стали пороки развития сердца и сосудов, которые выявили у 232 младенцев.

По данным ведомства, среди новорожденных с патологиями пятеро детей не прожили даже неделю.

– Из числа новорожденных, имеющих при рождении врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, пять детей умерли в возрасте 0-6 суток жизни, – сообщает «НГС55» со ссылкой на региональный минздрав.

