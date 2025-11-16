Омск-Информ
Депутаты предложили массово отправлять пенсионеров в санатории

Гражданам старше 70 лет могут начать выдавать ежегодные бесплатные путевки по ОМС.

Депутаты выступили с инициативой, которая, по их мнению, может улучшить качество жизни пожилых граждан России. Было предложено ввести для пенсионеров старше 70 лет право на ежегодный бесплатный отдых в санаториях продолжительностью не менее двух недель. Бесплатные путевки хотят предоставлять в рамках системы ОМС.

Соответствующее предложение было направлено на рассмотрение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Инициатором выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

– Сейчас схожие льготы действуют в регионах, но далеко не во всех и не для всех. Запуск единой федеральной программы улучшит качество жизни и здоровье пенсионеров, снизит нагрузку на медицинские стационары, – написал Миронов в своем телеграм-канале.

По его мнению, подобная инициатива позволит пенсионерам сэкономить на лечении и медикаментах.

