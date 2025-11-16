Омск-Информ
·Спорт

«Авангард» готовится разгромить нижегородское «Торпедо»

Матч пройдет сегодня в Нижнем Новгороде.

Сегодня, 16 ноября, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо». Игра пройдет в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный».

В этом сезоне команды еще не встречались. Прошлый матч «Авангард» провел против челябинского «Трактора». Игра закончилась победой омичей со счетом 3:2.

Сумеют ли «ястребы» обыграть нового соперника, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 20:00 по омскому времени.

Hawk.ru

