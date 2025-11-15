В Омск прибудут мощи святителя Иннокентия Вениаминова

Ковчег с честной главой митрополита, просветителя Сибири и Америки, пробудет в Успенском соборе с 15 ноября по 4 декабря.

omskinform.ru

В Омской области встретят ковчег с честной главой святителя Иннокентия Вениаминова – митрополита Московского и просветителя Сибири и Америки.

Торжественный приезд святыни в Успенский кафедральный собор запланирован на 15 ноября, где она останется до 4 декабря. После этого мощи продолжат путешествие по епархиям Омской митрополии: с 5 по 11 декабря они будут в Тарской епархии, с 12 по 18 декабря – в Исилькульской, а с 19 по 25 декабря – в Калачинской.

Помимо этого, в честь 200-летия начала миссионерской работы святителя Иннокентия Московского организовано шествие, которое охватывает 38 епархий Сибири и Дальнего Востока, включая регионы, где он совершал свои апостольские подвиги.