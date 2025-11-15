Стали известны причины переворота самолета при посадке в Омской области

МАК считает, что двигатель остановился из-за обледенения карбюратора.

mak-iac.org

5 июля 2025 года в Омской области самолет Cessna 182 совершил аварийную посадку и опрокинулся. Согласно данным Межгосударственного авиационного комитета, инцидент произошел во время вынужденной посадки, вызванной внезапным отключением двигателя, которое, по мнению специалистов, с наибольшей вероятностью было связано с обледенением карбюратора.

На этапе захода на посадку двигатель стал работать нестабильно – возможный сигнал обледенения карбюратора. Пилот не заметил этих признаков и не задействовал обогрев, что привело к остановке двигателя. Самолет совершил аварийную посадку и опрокинулся. Пилот, 51-летний мужчина, не получил травм, но воздушное судно было повреждено.

МАК рекомендовал создателям эксплуатационной документации учитывать сведения, содержащиеся в материалах прототипов воздушных судов. При этом в руководстве по эксплуатации Cessna 182 нет указаний о необходимости включать обогрев карбюратора перед посадкой.