19-летнюю омичку обвиняют в участии в афере с «выплатами за СВО»

По версии следствия, девушка выполняла роль курьера в преступной схеме.

omskinform.ru

По информации правоохранительных органов Магнитогорска, 19-летняя жительница Омска по состоянию на субботу, 15 ноября, готовится предстать перед судом по обвинению в «Мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере». По версии следствия, поездка омички на Урал была связана с преступными намерениями, за что ей грозит лишение свободы.

В ходе расследования следователи выяснили, что схема мошенничества строилась следующим образом: потерпевшей сообщили от имени оборонного ведомства о якобы положенных ей выплатах за сына, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Собеседник при этом правильно называл данные из паспорта, что убедило женщину в правдоподобности звонка.

Сообщается, что позже жительницу Магнитогорска убедили в том, что на ее имя якобы оформляют кредит для финансирования запрещенной в РФ организации, и предложили «задекларировать» деньги через курьера. По предварительным данным, именно в этой роли могла выступить молодая омичка, якобы узнавшая о возможности «криминальной подработки» от знакомого.

Отмечается, что сама подозреваемая пока не давала комментариев по поводу предъявленных ей обвинений.