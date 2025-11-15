Омск-Информ
Популярный омский маршрут остался без своего перевозчика

Александр Цепаев закрыл свидетельство на перевозки.

Перевозчик Александр Цепаев прекратил работу на маршруте № 386 (микрорайон Амурский‑2 – 1‑я Учхозная). 10 ноября в департамент транспорта Омска поступило его заявление о закрытии свидетельства на перевозки.

Цепаев обслуживал этот маршрут более шести лет – с 1 апреля 2019 года. По последней версии реестра муниципальных маршрутов, обновленной в конце октября, его контракт был рассчитан до 30 июня 2027 года.

Маршрут № 386 обслуживают два предпринимателя: Цепаев использовал один автобус, а остальные 14 машин принадлежат Владимиру Геворгяну, чей контракт также действует до конца июня 2027 года.

omskinform.ru

Алексей Новиков