Стали известны детали реставрации старинной церкви в Омской области

В городе Таре планируется комплексная реставрация Спасской церкви, построенной в 1776 году и обладающей федеральным статусом объекта культурного наследия. На портале госзакупок размещен конкурс на выбор подрядчика для восстановления исторического храма.

Стоимость работ оценивается в 283,5 миллиона рублей. Заказчиками выступают Министерство культуры РФ и АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». Ранее по инициативе минкульта из федерального бюджета на реконструкцию храма было выделено 315,1 млн рублей.

Потенциальный подрядчик должен иметь лицензию на работу с объектами культурного наследия. В перечень требований входит реставрация и воссоздание фундамента и основания здания, кирпичной кладки, ограждений, архитектурных деталей, декоративного оформления и настенной живописи.

Сметная документация предусматривает обновление фасада, восстановление ступеней, изготовление и установку окон и дверей по историческим образцам, реставрацию кирпичных и деревянных конструкций, монтаж и окраску новых ограждений, замену инженерных сетей, установку видеонаблюдения и другие работы по проекту.

Прием заявок от компаний продлится до 25 ноября 2025 года. Выполнить все работы по контракту планируется до конца мая 2028 года.