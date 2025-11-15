Омский район стал лидером по объемам нового жилья в регионе

Коммерческие застройщики увеличили объемы на 17 %.

t.me/universus_neuro_bot

Вчера, 14 ноября, Омскстат опубликовал итоги ввода жилья в Омской области за январь – октябрь этого года. Лидером по объемам строительства стал Омский район, в пятерку лучших также вошли Тарский, Азовский, Любинский и Исилькульский районы.

В регионе за первые десять месяцев года было возведено 7259 квартир общей площадью около 745 тысяч кв. м – это на 1,9 % больше, чем за тот же период 2024 года.

Почти 80 % нового жилья, или 554,1 тыс. кв. м, построено населением, при этом коммерческие застройщики увеличили объемы строительства на 17,2 % по сравнению с прошлым годом.