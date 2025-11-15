Омская область получит более 1,4 млрд рублей на льготные авиаперевозки

Средства помогут сохранить доступность перелетов для жителей удаленных и труднодоступных районов.

omskinform.ru

Правительство России выделило Омской области свыше 1,4 миллиарда рублей для компенсации расходов авиакомпаниям, осуществлявшим перевозки пассажиров с льготами. Соответствующее распоряжение было опубликовано 13 ноября.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что в стране немало районов, куда можно добраться только на самолете. Доступность авиаперевозок имеет особое значение для жителей и работающих в этих регионах.

С 2018 года льготники из удаленных и труднодоступных районов могут пользоваться субсидированными авиаперевозками. Программа охватывает 82 маршрута, включая рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города страны.

Федеральное финансирование касается авиакомпаний, которые с октября 2024 по июль 2025 года перевозили пассажиров по специальным тарифам. Согласно документу, воспользоваться льготными билетами могут россияне младше 23 лет, многодетные семьи, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и дети-инвалиды.

Ожидается, что выделенные средства позволят сохранить доступность авиаперевозок для жителей отдаленных регионов и поддержат авиакомпании в предоставлении льготных тарифов.