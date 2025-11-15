В Омске на неделю останутся без воды тысячи жителей

Плановые ремонтные работы затронут десятки домов, административные и социальные объекты.

Omskinform.ru

Жители нескольких районов Омска останутся без холодной воды на этой неделе из-за плановых ремонтных работ на городских водопроводах, сообщили в Омском водоканале.

Так, в понедельник, 17 ноября, с 10:00 до 23:00 коммунальные службы будут ремонтировать водопровод на улице 6-я Северная. В этот период без воды останутся жители 11 многоквартирных домов, 20 административных зданий и два социальных объекта. Ограничения коснутся улиц Кемеровская, Красный Путь, 6-я и 8-я Северная, а также 1-го Коллективного переулка и набережной Тухачевского.

Далее, в четверг, 20 ноября, с 10:00 до 20:00 работы пройдут на улице 2-я Трамвайная. В этот день без холодной воды останутся жители 13 многоквартирных домов и четырех социальных объектов на улицах 5-я и 4-я Марьяновская, 1-й Красной Звезды, а также в частном секторе между улицами 4-я Марьяновская – Войкова и 2-я Трамвайная. Для удобства жителей будут организованы временные точки с питьевой водой: с 10:00 до 15:00 машина будет находиться у дома № 27, затем переедет к дому № 39 до окончания работ.

Завершатся плановые отключения в пятницу, 21 ноября, с 10:00 до 23:00 на улице Красный Путь. В этот период холодная вода будет временно отключена в доме на 4-й Северной, 6.

Омский водоканал просит жителей заранее запастись водой и приносит извинения за временные неудобства, связанные с ремонтом.