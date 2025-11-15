Омские власти взяли под спецконтроль дом, которому грозит обрушение

Дом № 5 на улице Лесоповалка требует постоянного мониторинга из-за риска обрушения.

omskinform.ru

В пятницу, 14 ноября, городская администрация Омска ввела режим повышенной готовности в доме № 5 на улице Лесоповалка в Кировском округе.

Режим был введен после официального спецрежима, который действовал на объекте с 18:00 четверга, 13 ноября. Он предусматривал оперативный сбор информации о состоянии здания и принятие мер реагирования на потенциальную угрозу обрушения.

Администрация пояснила, что меры приняты из-за обнаруженных повреждений и деформаций конструкций здания. По данным ведомства, они свидетельствуют о потере несущей способности и создают риск обрушения, представляя опасность для жителей дома и людей, находящихся поблизости.

По картографическим данным, это двухэтажное строение, соседствующее с административными и производственными постройками, включая корпуса механического завода. Дом был построен в 1987 году.