В Омской области темно-бордовый ВАЗ на полной скорости сбил женщину и исчез

Сотрудники полиции разыскивают водителя.

Omskinform.ru

Сотрудники полиции Омского района разыскивают водителя, который вчера в 18:30 сбил пешехода в поселке Оконешниково и скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, неизвестный водитель, предположительно, на темно-бордовом ВАЗ-2107 двигался по улице Коммунистической и в районе дома № 84 б сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. После ДТП он скрылся.

В результате происшествия пострадала 36-летняя женщина, которая получила травмы и была госпитализирована.

Если у вас есть сведения о ДТП или о водителе, сообщите по телефонам: 79‑35‑04 или 102.