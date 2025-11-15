Омск-Информ
·Происшествия

Омский старший лейтенант погиб на СВО

Церемония прощания состоится сегодня в селе Знаменском.

В администрации Знаменского района сообщили о смерти старшего лейтенанта Сергея Рыжевского на СВО. Ему было 42 года.

– Сергей навсегда останется в нашей памяти как человек долга, истинный патриот своей Родины. Наш земляк всегда будет ярким примером стойкости характера, мужества и верности воинской присяге, беззаветного служения России, – подчеркнули в администрации.

Прощание с гвардии старшим лейтенантом Рыжевским состоится 15 ноября 2025 года в селе Знаменском. Митинг начнется в 12:40 у мемориала воинам-землякам.

UniversusGPT

Алексей Новиков