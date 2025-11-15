Омск-Информ
Омские коммунальщики готовы выложить 1 миллион рублей на ручную уборку снега

Работы охватят тротуары, остановки и прибордюрные участки дорог.

Омское УДХБ объявило тендер на портале госзакупок на ручную очистку улиц от снега и льда. Начальная стоимость контракта составляет 1 млн рублей, а итоги аукциона подведут 25 ноября.

Победитель торгов займется уборкой тротуаров, остановочных площадок, территорий у автопавильонов, подходов к переходам и прибордюрных участков, используя весь необходимый инвентарь.

Работы начнутся сразу после заключения контракта и продлятся до 30 апреля следующего года.

