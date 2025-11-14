«Нас просто меняют местами»: ученый из Польши сдал ДНК-тест и нашел родственницу в Омске

На конференции в Омске генеалоги и родоведы рассказали, зачем люди ищут своих далеких предков.

фото Омского отделения Уральского историко-родословного общества

К ДНК-генеалогии сейчас повышенный интерес, о собственном происхождении и истории семьи и рода хотят знать все больше россиян. Исследование проводят всего лишь по слюне, и это дает много неожиданной информации.

На первой международной научно-практической родоведческой конференции, которая была организована Омским отделением Уральского историко-родословного общества (УИРО), много говорили об этом, и прямо на мероприятии по ДНК-паспорту были найдены родственники среди участников.

Предки родом из Африки

ДНК-тест можно заказать в любом городе России с помощью курьерской службы. Срок исполнения – до 80 рабочих дней.

– Как источник поиска новых родственных связей ДНК-исследования сформировали два лагеря, – говорит председатель Ревдинского отделения УИРО Ольга Руковичникова. – Одни считают, что эти исследования идут в никуда, нет каких-то доказательств, что эти фирмы только берут деньги и не проводят исследования. Потому что примерно одинаковый результат у всех, кто сдает этот тест: все ваши предки родом из Африки. Второй лагерь – это как раз те, кто считает, что все это правда и этому можно верить.

Результат теста выдают по этническому составу, то есть показывают сходство вашего ДНК с коренными жителями регионов, указывают, в каких регионах живут ваши родственники. На карте мира будет показано, откуда пришли ваши предки – это к вопросу о миграции. Ведут поиск родственников до 10-го поколения. На одной из таких площадок могут показать количество мутаций неандертальцев в вашем геноме. До 2020 года на этом рынке были популярны зарубежные компании, сейчас они перестали отправлять наборы ДНК-тестов в Россию, но и у нас в стране эта сфера неплохо развита.

– Приходят результаты в удобном формате, который потом проще загружать на другие ресурсы. Например, на Familio – генеалогический сервис, который помогает создать генеалогическое древо семьи, – отметила Руковичникова.

Автор концепции «ДНК-генеалогия как историческая наука», изучающей миграции популяций и генетическую историю человечества, – российско-советско-американский ученый Анатолий Клесов. Он исследует только ДНК мужчин.

ДНК Y-хромосомы

Еще один участник конференции, поляк, преподаватель английского языка Варшавского технического университета Аркадиуш Жигадло, нашел по ДНК предков, живших 2400 лет назад.

По архивным документам оказалось, что его предки жили в Великом княжестве Литовском. Постепенно все нити привели к имению в городе Новогрудок – столице княжества. Родословная всех Жигало восходит к одному предку. Самый давний предок Ян Любич Жигадло жил 500 лет назад. Его потомки перебираются на территорию Украины, потом след обрывается. Фамилия встречается на территории Восточной Европы, но все ли они родственники? У бумажной истории есть свой предел, архивы горят и теряются, но вот ДНК – нет.

– Есть два основных ДНК-теста. Первый, аутосомный, дает картину недавнего прошлого. Он прослеживает предков на 7-8 поколений. Второй – это анализ Y-хромосомы, то есть прослеживается отцовская линия, передается от отца к сыну без изменений, – рассказал в своей презентации Аркадиуш Жигадло.

Его ДНК подтвердил архивные данные, генетический след оказался наиболее силен в регионе Полесья – это Украина и Белоруссия. К тому же исследования помогли заглянуть за пределы архивных документов, в процесс вовлекли несколько представителей фамилии Жигадло. У всех нашелся один предок, который жил 500 лет назад. Им оказался тот самый Ян Любич.

При этом Y-хромосома позволила найти общего предка, который жил 2000 лет назад. Один и тот же генетический маркер был обнаружен в останках князя Изяслава Ингваревича, реального исторического персонажа, правителя Луцка XIII века. Другим генетическим родственником оказался потомок старинного боярского рода Габриэль Черменисов, который был близок к Московскому Кремлю, был в родстве с Рюриковичами. Но генетическая линия уходила все дальше, теперь уже на 2400 лет тому назад.

– Когда ДНК сравнили с древними образцами археологических находок с различных частей Европы, то они оказались идентичными ДНК викингов из Дании и Швеции, – говорит Жигадло.

Так поиск предков с помощью современных исследований дал удивительный результат.

фото Омского отделения Уральского историко-родословного общества

«Сдам слюну собаки»

На международной родоведческой конференции о ДНК-тестированиях говорили как об интересных исследованиях, в которых заинтересованы генеалоги и родоведы. В России создается своя база, по которой можно найти родственников.

– Когда я стала заниматься этой темой, опубликовала ролик на видеохостинге, – рассказала руководитель Омского отделения УИРО Юлия Ефремова. – Было много комментариев, писали, мол, я пойду сейчас слюну собаки сдам и проверю. На самом деле существует много мифов про генеалогию и ДНК-тестирование. А я так нашла четвероюродного брата. Было обнаружено совпадение по ДНК с человеком, который оказался реальным родственником, существующим в моем родословном древе.

Добавим, что тот же Аркадиуш Жигадло – представитель фамилии предков Юлии Ефремовой по польской линии. Анализ генетического материала выявил родство между двумя участницами конференции: они оказались пятиюродными сестрами. На каком историческом отрезке пересеклись их родственники, еще предстоит выяснить, быть может, мы услышим эту историю уже на второй родоведческой конференции, которую планируют на 2027 год. Что касается ДНК-теста, то это может стать отличным подарком себе или близкому человеку на Новый год.