·Происшествия

Омичи стали вдвое чаще падать и ломать кости из-за гололеда

Количество травмированных горожан исчисляется сотнями.

По данным министерства здравоохранения Омской области, омичи стали вдвое чаще обращаться в травмпункты из-за гололеда. Рост таких обращений наблюдался 11 и 12 ноября.

Как сообщает «НГС», за эти дни только в травмпункт городской больницы № 3 Советского округа обратились 72 человека. В травмпункте больницы № 2 Кировского округа зафиксированы 329 случаев.

Ранее сообщалось, что омичи начали жаловаться на скользкие улицы и тротуары. Мэр Сергей Шелест поручил руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства исправить ситуацию.

