Общество

«Земским докторам» Омской области будут оплачивать аренду жилья

Сумма ежемесячной выплаты составит не более 10 тысяч рублей.

В Омской области опубликован документ регионального правительства, в котором говорится, что медикам, работающим в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируется компенсировать аренду жилья.

– В документе уточняется, что сумма ежемесячной выплаты составит не более 10 тыс. руб. Компенсация будет выплачиваться на протяжении пяти лет с момента заключения договора в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», – пишет РБК.

Вступит в силу это решение с 1 января 2026 года. Ряд условий прописан особо: выплаты будут приостановлены, когда человек находится в отпуске по беременности, родам и отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

