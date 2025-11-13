Теперь дроны не страшны: омский завод модернизировал «Солнцепек» для СВО

Обновленное оружие уже доставили армии.

Уралвагонзавод

Представители концерна «Уралвагонзавод», в состав которого входит «Омсктрансмаш», объявили о модернизации огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». В них встроили защиту от беспилотников.

Защита прошла испытания. Модернизированные огнеметные системы уже отправили на вооружение российской армии.

Напомним, «Солнцепек» – боевая машина на шасси танка Т-72, оснащенная пусковой установкой на 24 термобарических снарядах калибром 220 мм. Стреляет такая машина на расстояние от 400 метров до 6 километров. Залп накрывает площадь до 40 тыс. кв. км.

Отметим, что это не последняя модернизация. Испытания проходит «Солнцепек» на базе танка Т-80 с увеличенными параметрами дальности и точности.